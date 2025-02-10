Военные сбили три беспилотника над Брянской область ночью

Военные сбили три беспилотника над Брянской область минувшей ночью. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 9 на 10 февраля военнослужащие министерства обороны пресекли атаку ВСУ на Брянскую область. Сразу три беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над регионом. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.