Как в Брянске будут убирать животных с детских площадок?

2026, 06 мая 14:35
Брянская городская администрация утвердила новый порядок обращения с безнадзорными животными. Под действие документа попадают и домашние питомцы, и сельскохозяйственный скот — в городе нередко можно встретить коров и лошадей там, где им явно не место.

Если животное обнаружено в жилой зоне или общественном пространстве без сопровождения, его отловят и поместят на содержание. Информация о находке публикуется на официальном сайте горадминистрации и передаётся в полицию. При наличии чипа или клейма данные проверяют через региональное управление ветеринарии.

Владельцу даётся шесть месяцев, чтобы заявить о себе. Не уложился — рискует лишиться животного: оно перейдёт в муниципальную собственность. Принцип простой: не контролируешь — не владеешь.

 

