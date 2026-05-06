Брянская городская администрация утвердила новый порядок обращения с безнадзорными животными. Под действие документа попадают и домашние питомцы, и сельскохозяйственный скот — в городе нередко можно встретить коров и лошадей там, где им явно не место.
Если животное обнаружено в жилой зоне или общественном пространстве без сопровождения, его отловят и поместят на содержание. Информация о находке публикуется на официальном сайте горадминистрации и передаётся в полицию. При наличии чипа или клейма данные проверяют через региональное управление ветеринарии.
Владельцу даётся шесть месяцев, чтобы заявить о себе. Не уложился — рискует лишиться животного: оно перейдёт в муниципальную собственность. Принцип простой: не контролируешь — не владеешь.
