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Врио губернатора Брянской области встретился с президентом Белоруссии

2026, 13 июля 18:53
Врио губернатора Брянской области встретился с президентом Белоруссии
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Врио губернатора Брянской области встретился с президентом Белоруссии. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

 

Брянская область намерена продолжать наращивать экономические связи с соседней Могилевской областью. Это совпадает со стратегией Союзного государства, которая нацелена на увеличение взаимной торговли и создание условий для честного и взаимного партнерства. Временно исполняющий обязанности главы Брянщины Егор Ковальчук подчеркнул, что вопросы создания единого производственного пространства не так давно разбирались в ходе выставки ИННОПРОМ.

«За этим сотрудничеством стоит огромный потенциал, определенный лидерами наших стран — Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Беларуси Александром Лукашенко», — заявил Егор Ковальчук.

В рамках рабочего визита в Александрию врио губернатора встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Егор Ковальчук выразил ему  признательность за внимание к развитию отношений с Брянской областью.

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