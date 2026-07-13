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Криминал

Лжебанкиры похитили более девяти миллионов рублей у брянцев за неделю

2026, 13 июля 15:40
Лжебанкиры похитили более девяти миллионов рублей у брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили более девяти миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратились 15 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников не снижается. Потерпевшие лишились 13 060 000 рублей.

Большую часть суммы присвоили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, разблокировке счетов. Жертвы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. А некоторые потерпевшие сами переводили сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры похитили со счетов троих потерпевших 9 360 000 рублей.

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