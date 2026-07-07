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Напавший на полицейских нетрезвый водитель выслушал приговор в Навле

2026, 07 июля 12:47
Напавший на полицейских нетрезвый водитель выслушал приговор в Навле
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Напавший на полицейских нетрезвый водитель выслушал приговор в Навле. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нападении на полицейского. Приговор выслушал 53-летний житель посёлка Навля.  

30 апреля фигуранта за рулём автомобиля Suzuki Ignis остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. При составлении административного материала обвиняемый толкнул одного из правоохранителей в грудь, а второго – ударил локтем в лицо.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Иномарку конфисковали в собственность государства. В законную силу решение не вступило.

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