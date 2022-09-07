Вступило в силу решение суда о признании геноцидом убийств брянцев в года войны

Решение Брянского областного суда о признании военными преступлениями и и геноцидом убийство жителей региона в 1941-1943 годы. Об этом сообщили в прокуратуре области.

28 июля Брянский областной суд удовлетворил заявление прокурора области о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом народов Советского Союза, убийств жителей региона с августа 1941 года по сентябрь 1943 год.

В этот период немецко-фашистские захватчики массово расстреляли, сожгли заживо, повесили, а также замучили в лагерях более 74 тысяч мирных граждан. Среди них – более 4,5 тысяч детей и свыше 48 тысяч военнопленных. Угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 153 тысяч человек. За годы оккупационного режима на Брянщине уничтожено более тысячи деревень.

На территории Брянска немецко-фашистскими захватчиками был организован пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142». В нем содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч – замучены и захоронены.

Факты подтверждены очевидцами, материалами уголовных дел, приговорами суда и трибунала.