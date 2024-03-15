Высокую явку отмечают наблюдатели на выборах президента России в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Выборы президента России стартовали в Брянске. В областном центре открылись 172 избирательных участка.
На некоторых в первые часы наблюдался ажиотаж — люди перед работой спешили отдать свой голос. Так, на избирательном участке в училище олимпийского резерва к девяти утра проголосовало более двухсот человек. Там же свой выбор сделал первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин.
«Я проголосовал за любимую Родину, за могучую страну, за сильного Президента! Это – гражданский долг! Я не стал дожидаться выходных и пришёл сюда к 8-ми утра», — сказал Сергей Антошин.
Наблюдатели отметили высокую явку избирателей в первый день выборов, уточнилиа в горадмнимистрации.
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