Высокую явку отмечают наблюдатели на выборах президента России в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Выборы президента России стартовали в Брянске. В областном центре открылись 172 избирательных участка.

На некоторых в первые часы наблюдался ажиотаж — люди перед работой спешили отдать свой голос. Так, на избирательном участке в училище олимпийского резерва к девяти утра проголосовало более двухсот человек. Там же свой выбор сделал первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин.

«Я проголосовал за любимую Родину, за могучую страну, за сильного Президента! Это – гражданский долг! Я не стал дожидаться выходных и пришёл сюда к 8-ми утра», — сказал Сергей Антошин.

Наблюдатели отметили высокую явку избирателей в первый день выборов, уточнилиа в горадмнимистрации.