Выплата для брянских контрактников выросла до четырёхсот тысяч рублей

Выплата при заключении контракта на военную службу в Брянской области выросла до четырёхсот тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На очередном заседании Брянской областной Думы депутаты внесли изменения в закон о поддержке военнослужащих. С 1 февраля 2024 года вырос размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Сумма увеличилась с двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

«Финансирование будет вестись за счет средств областного бюджета», — уточнил Александр Богомаз.