Выплаты получили 64% мобилизованных брянцев

Уже 64% мобилизованных жителей Брянской области получили по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Продолжается работа по выплатам мобилизованным. На прошлой неделе мы начали эту работу, и в настоящее время уже 64% получили региональные выплаты по 200 тысяч рублей», – уточнил глава области.

Александр Богомаз также рассказал, что Дубровская швейная фабрика изготовила восемь тысяч спальных мешков изготовила.

«Спальники мы передаем военнослужащим, несущим службу на государственной границе на территории нашего региона, трем полкам, которые дислоцируются на территории нашего региона и с 24 февраля выполняют боевые задачи СВО, мобилизованным военнослужащим. Я благодарю все наши предприятия за поддержку», – подчеркнул Александр Богомаз.