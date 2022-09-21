Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Жёлтый уровень террористической опасности продлили на 15 суток в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель антитеррористической комиссии и губернатор Брянской области на территории Брянской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он будет действовать ещё 15 суток до 6 октября.

Гражданам рекомендуют относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами мероприятий по обеспечению безопасности.