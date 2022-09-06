Высокий уровень уровень террористической опасности на Брянщине продлили

Жёлтый уровень террористической опасности продолжает действовать в Брянской области ещё 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель антитеррористической комиссии Брянской области и губернатор Брянской области установили в регионе высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Он будет действовать до 21 сентября. Также, решением Росавиации на территории области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадракоптеров.

Меры направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение угроз.

Телефоны экстренных служб (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.