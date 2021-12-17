Юные брянские спортсмены победили на Кубке России по шахматам

Арсений Клещевников и Евгений Крючков представят регион на первенстве страны и мира в будущем году.

В Ярославской области завершился Кубок России по шахматам. В течение года в нём участвовали более 6 тысяч ребят. В финал вышли 64 юных спортсмена в восьми возрастных категориях. В их числе и трое шахматистов из Брянска.

В группе мальчиков до 9 лет Арсений Клещевников занял первое место. Он поедет на первенство мира в 2022 году. А среди юношей до 15 лет Евгений Крючков занял второе место и будет участвовать в высшей лиге первенства России в будущем году.