Юный брянский теннисист выиграл международный турнир в Сербии

Юный брянский теннисист Георгий Абушенко выиграл международный турнир в Сербии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Прокупле в Сербии прошли открытый чемпионат Европы и турнир по теннису «PROKUPLJE OPEN 2024». В них участвовал спортмены из 16 стран.

Россию на соревнованиях представлял воспитанник спортшколы «Торпедо» Брянска Георгий Абушенко. В одиночном разряде он дошел до финала, где сыграл с представителем Венгрии. Георгий Абушенко выиграл трёхсетовый поединок и завоевал «золото» турнира.