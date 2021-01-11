За каникулы в Брянске попались проверяющим 16 безмасочников

Проверки брянских предприятий на предмет масочного режима не прекращались даже 1 января.

Во время новогодных каникул в Брянске продолжались проверки торговых, сервисных предприятий и заведений общепита на предмет соблюдения масочного режима.

Всего проверяющие посетили 222 предприятия, полицейские составили протоколы на 16 нарушителей.

В Бежице полицейским попались покупатели в торговом центре «Калита» в микрорайоне Московский и «Магните» на Институтской и продавцы в торговом павильоне на Медведева, мясной отделе ТЦ «Северный» на Литейной и пивной «наливайке» на Карла Либкнехта.

На Володарке — продавцы в двух отделах ТЦ «Пушкинский» на ул. Пушкина, ТЦ «Рябина» на ул. Красный Маяк, мясного отдела и отдела «Продукты» на 2-й Мичурина.

В Фокинке — продавцец в магазине и провизор аптеки на Новозыбковской, продавец шаурмы в ТЦ «Линия-3» и продавец в ТЦ «Европа».

В Советском районе — два покупателя в продуктовом павильоне на Пересвета.