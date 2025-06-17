За полдня 19 беспилотников сбила система ПВО на Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над территорией Брянской области подразделения противовоздушной обороны продолжают сбивать беспилотники. За полдня 17 июня военные заметили над регионом 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей уничтожили.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.

«Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — подчеркнул Александр Богомаз.