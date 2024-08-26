Зампред Правительства России высоко оценил развитие микрорайона в Брянске

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин высоко оценил развитие микрорайона по улице Флотской в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин вместе с главой региона посетили здание новой школы в микрорайоне по улице Флотской в Брянске. Зампред назвал её одной из лучших в России, а микрорайон – примером реализации нацпроектов.

«Это и жилищное строительство, и безопасные качественные дороги, здесь все реализовано! Приятно получить такую высокую оценку от вице-премьера Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина!» – подчеркнул губернатор Богомаз.

В настоящее время в Брянске возводят ещё две школы по 1225 мест каждая в районе старого аэропорта.

«Мы эффективно используем деньги, которые выделяет Правительство, добавляем свои и стараемся, чтобы было оптимальное соотношение цены и качества», – заключил Александр Богомаз.