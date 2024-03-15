Здание школы повреждено в брянском селе при обстреле

Здание школы и несколько домов повреждены в брянском селе Соловьевка при обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Соловьева в Климовском районе. Повреждения получили здание школы, несколько домов и хозпостроек, а также объекты коммунальной инфраструктуры. Люди на происшествии не пострадали.