Женщина и ребёнок погибли при обстреле Климово

Женщина и ребёнок погибли, а также три человека пострадали при обстреле Климово. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

9 апреля под артиллерийский обстрел попал посёлок Климово. ВСУ ударили по центру населённого пункта.

«К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

При атаке повреждения получили несколько автомобилей и загорелся жилой дом.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию, подвергшуюся обстрелу.