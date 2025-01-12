Женщина погибла при атаке в Карачевском районе
Женщина погибла при атаке ВСУ на Карачевский район. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
12 января произошла очередная атака ВСУ на Брянскую область. При нападении на Карачевский район погибла женщина.
«Еще одна местная жительница ранена, она уже доставлена в больницу, где ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — уточнил Александр Богомаз.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать помощь.
Также при атаке повреждения получили несколько домов.
«Обследование территории продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил губернатор.