Женщина попала в больницу после обстрела брянского села
82-летняя женщина получила травмы при обстреле села Каменский Хутор и попала в больницу. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Под обстрел ВСУ попало село Каменский Хутор Климовского района. Один из снарядов попал в жилой дом.
«Пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил глава региона Александр Богомаз.
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