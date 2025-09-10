Женщина пострадала при нападении дронов на брянское село Ломаковка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ напали на Стародубский муниципальный округ. Дроны-камикадзе ударили по селу Ломаковка. При атаке осколочные ранения получила женщина. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.