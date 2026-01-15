Жилые дома повреждены при комбинированной атаке по Брянской области

2026, 15 января 10:14

Жилые дома повреждены при комбинированной атаке по Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ совершили попытку комбинированной атаки по Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Все цели подразделения противовоздушной обороны уничтожили.

«В результате отражения атаки в Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Люди не пострадали. На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.