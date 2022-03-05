Житель Клинцовского района поджёг два дома

Причину полицейским он не назвал

В межмуниципальный отдел МВД России «Клинцовский» обратились 67-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то поджёг принадлежащие ему дачный дом. С аналогичным заявлением в полицию пришла и 69-летняя женщина.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель района. Раньше в поле зрения полиции он не попадал

Молодой человек в поджогах признался, но причину объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.