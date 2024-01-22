Брянские полицейские закрыли наркопритон

Брянские полицейские обнаружили наркопритон в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области обнаружили в областном центре наркопритон. 43-летняя жительница Фокинского района регулярнособирала в своей квартире наркозависимых граждан. При обыске правоохранители изъяли приспособление для курения в виде стеклянной колбы с нагаром и частицами вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».