Подозреваемых в поджоге задержали брянские стражи порядка

Трёх молодых людей, подозреваемых в поджоге двери квартиры задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В середине декабря 2023 года в Фокинском районе Брянска неизвестные подожгли входную дверь квартиры в доме по улице Новозыбковской. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны трое почти достигших совершеннолетия жителей соседнего региона. Они получили в мессенджере предложение «подзаработать». За 12 тысяч рублей парни выкопали из земли автомобильную покрышку, принесли её к квартире потерпевшего, распылили спрей с горючим веществом и подожгли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».Полицейские устанавливают личность организатора поджога. Исполнители ждут суда под подпиской о невыезде.