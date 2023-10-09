Жителей Брянска предупредили о временном отключении электричества

На неделе с 9 по 15 октября в Брянске вероятны веерные отключения электричества, предупреждает пресс-служба городской администрации.

На официальном сайте ООО «БрянскЭлектро» появился соответствующий график запланированных работ по 572 адресам. Временные неудобства коснутся жителей разных районов областного центра. В документе говорится о предстоящих отключениях в связи с монтажом уличного освещения, заменой светильников и другими профилактическими мероприятиями.

В целом, по указанным адресам не будет света в рабочее время, то есть с 9.00 до 16:00 или 17.00 часов.