Жителей Брянска предупредили о временном отключении электричества
На неделе с 9 по 15 октября в Брянске вероятны веерные отключения электричества, предупреждает пресс-служба городской администрации.
На официальном сайте ООО «БрянскЭлектро» появился соответствующий график запланированных работ по 572 адресам. Временные неудобства коснутся жителей разных районов областного центра. В документе говорится о предстоящих отключениях в связи с монтажом уличного освещения, заменой светильников и другими профилактическими мероприятиями.
В целом, по указанным адресам не будет света в рабочее время, то есть с 9.00 до 16:00 или 17.00 часов.
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