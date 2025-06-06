Жительница Дятьково получила условный срок за мошенничество при получении выплат

Жительница Дятьково получила условный срок за мошенничество при получении чернобыльских выплат и соцпомощи на открытие парикмахерской. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя жительница Дятьково.

С июня 2010 года по январь 2025 года женщина получила на себя и двоих детей свыше полумиллиона рублей выплат за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в посёлке Бытошь. При этом семья жила в Дятьково.

Кроме того, женщина участвовала в госпрограмме поддержки малоимущих. Она получила 350 тысяч рублей на открытие парикмахерского кабинета. Но деньги она не использовала по назначения. В качестве отчётности фигуранта предоставила поддельные товарные чеки.

Подсудимая признала себя виновной и частично возместила ущерб. Суд приговорил условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.