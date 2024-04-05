Добро пожаловать!

Смоленск всегда рад туристам. О том, где можно остановиться и что посмотреть в нашем регионе, гостей готовы проконсультировать в Москве. Смоленская область открыла в столице Туристический информационный центр. Очень символично, что новая сервисная служба расположилась в здании Белорусского вокзала – ведь именно отсюда отправляются поезда в наш город.

Возможности центра оценил губернатор Василий Анохин.

«Здесь можно ознакомиться с готовыми турами и экскурсиями по нашему региону, получить подробную информацию о достопримечательностях для самостоятельного туризма. Также здесь можно приобрести смоленскую сувенирную продукцию», – поделился глава региона.

На своей страничке в соцсетях он пригласил всех посетить древнюю и героическую смоленскую землю.

«Уверен, путешествие даст вам много светлых и приятных впечатлений, а наш новый центр поможет убедиться в этом», – подчеркнул Василий Анохин.

Фото: пресс-служба правительства Смоленской области