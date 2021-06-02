По путёвке на море

В Краснодарский край от Смоленской области по путёвкам смогут отправиться 648 детей, половина путёвок предусмотрена для юных смолян, попавших в трудную жизненную ситуацию, ещё столько же – для ребят, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания, посвящённого подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании.

«Летняя оздоровительная кампания должна пройти на самом высоком качественном уровне. Следует максимально внимательно относиться к вопросам соблюдения санитарных правил, иных установленных нормативов и не терять бдительности», – подчеркнул губернатор Алексей Островский, открывая совещание.

По словам начальника департамента по социальному развитию Елены Романовой, в этом году на оздоровление детей будет направлено более 224 млн рублей, из которых 175 млн предусмотрено именно на летнюю кампанию. Помимо лагерей и санаториев Краснодарского края, ребята смогут отдохнуть в социально-оздоровительном центре «Голоевка», стационарных оздоровительных организациях региона, а также в лагерях дневного пребывания.

Что касается летних школьных площадок, то обычно они начинали свою работу с 1 июня, однако в этом году сроки сдвигаются. Кроме того, некоторые лагеря дневного пребывания будут открыты лишь во вторую и третью смены в связи с ужесточением требований Роспотребнадзора.

«В настоящее время мы активно работаем совместно со специалистами данного ведомства и главами муниципальных образований, чтобы все наши организации отдыха соответствовали установленным нормам и летняя оздоровительная кампания прошла без сбоев», – сообщила вице-губернатор Вита Хомутова.

Напомним, что на данный момент в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории области, включены 11 стационарных оздоровительных организаций, 2 лагеря палаточного типа, а также 207 организаций на базе общеобразовательных учреждений.

Ещё одной темой совещания стала реализация программы детского туристического кешбэка, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина и Правительства РФ. В соответствии с программой все желающие смогут приобрести детские путёвки и вернуть 50% суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически поступят на карту «Мир», с которой была совершена покупка. Родители, которые до 25 мая приобрели путёвки детям не по программе «Мир», также смогут вернуть до 50% от стоимости путёвки. Планируется, что подать заявление можно будет через портал Госуслуг с 15 июня. Стоит отметить, что на сегодняшний день механизм её реализации прорабатывается Министерством просвещения РФ и Ростуризмом.

Ольга ИВАНОВА

Фото пресс-службы администрации Смоленской области, www.gorodsharypovo.ru, https://vladimir.social33.ru.