Подшефная работа

Сегодня строительные работы активно ведутся не только в Смоленске, но и за сотни километров от нашего региона – в ДНР. Большую лепту в восстановление социальной инфраструктуры территории вносят смоленские строители.

Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году.

Работы проводятся при поддержке правительства Смоленской области, которое взяло шефство над муниципальным образованием нового региона.

«Смоленская область вместе со всей страной участвует в восстановлении мирной жизни в новых регионах России. В прошлом году при поддержке правительства области выполнены ремонтные работы на трёх объектах социальной и коммунальной инфраструктур в Мангушском округе ДНР. В этом обновим ещё четыре», – прокомментировал губернатор Василий Анохин.

Глава региона также искренне поблагодарил смоленских строителей за помощь и неравнодушие.

Напомним, что в 2023 году смоленские строители помогли восстановить здание учреждения социальной защиты, многофункциональный центр и магистральный трубопровод водоснабжения насосной станции в Мангушском округе. Работы также были проведены при поддержке правительства региона.

Отметим, что комплексная работа по восстановлению и социально-­экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ, ведётся при координации Минстроя России.