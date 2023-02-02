Женщина на BMW сбила пенсионера в Брянске
83-летний пешеход попал под колёса BMW в областном центре. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
На улице Крахмалева в Брянске произошло ДТП. 24-летняя женщина-водитель на BMW 120i сбила 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.
С ушибами головы, рук, ног и поясницы врачи отпустили мужчину домой с назначением лечения.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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