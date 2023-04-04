13 аварий произошло в Брянске за сутки

За прошедший день в областном центре произошло 13 ДТП без пострадавших. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

3 апреля в Брянске произошло 13 аварий, в которых повреждения получил только транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции Пресекли 93 нарушения Правил дорожного движения. Так, 16 пешеходов шли через дорогу в неположенном месте. А 22 водителя не пропустили людей на переходе.

Ещё 10 автомобилистов проигнорировали сигналы светофора, а двое – пренебрегли ремнями безопасности. Также два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а один — гонял по Брянску без прав.

Кроме того, 16 водителей правоохранители задержали за чрезмерную тонировку на автомобилях. Половина сразу избавились от темной пленки на стеклах. Ещё восемь водителей получили требование от ГИБДД.