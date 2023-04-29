167 тонированных машин задержали брянские полицейские за один день

Инспекторы Брянщины за один день задержали 167 тонированных автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Инспекторы выявляют машины с превышением допустимого уровня тонировки. Только за первый день сотрудники полиции выявили 167 нарушителей. 113 водителей согласились снять тонировку на месте, а остальные получили требования. Его неисполнение в 10-дневный срок грозит штрафом.

В полиции напомнили, что использовании затемнённых стекол может привести к ДТП.