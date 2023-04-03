32 светофора установили в Брянске

В прошлом году в областном центре установили 32 новых светофора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянске реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги». Он , в частности направлен на минимизацию количества аварий.

«В прошлом году подрядчиками было установлено 32 светофорных объекта, 37 искусственных неровностей, 1 км пешеходных ограждений, 1 121 светодиодный светильник, установлено и заменено 1 410 дорожных знаков», — уточнил заместитель председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Александр Курашов.

Также в областном центре построили и отремонтировали почти 64 тысячи квадратных метров тротуаров. Кроме того, на улицы специалисты нанесли около 35 километров разметки с применением термопластика.