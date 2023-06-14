36 нетрезвых водителей поймали брянские полицейские в длинные выходные

36 нетрезвых водителей поймали инспекторы ДПС на брянских дорогах в длинные праздничные выходные. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Операцию «Нетрезвый водитель» провели сотрудники ГИБДД в Брянской области с 10 по 12 июня. Инспекторы задержали дорогах 36 водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

16 материалов стражи порядка составили за нетрезвое вождение, ещё 17 – за отказ от освидетельствования. А трем автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное нарушение закона.