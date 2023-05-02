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85-летняя женщина попала под машину на брянской трассе

2023, 02 мая 14:51 На дорогах
85-летняя женщина попала под машину на брянской трассе
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85-летняя женщина госпитализирована после ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 7 км автодороги «Брянск-Сельцо» в Брянском районе. 24-летний водитель за рулём Mitsubishi Lancer сбил 85-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Женщину с различными травмами отвезли в больницу.

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