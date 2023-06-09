Автобус столкнулся с легковушкой в Брянске

Женщина пострадала при столкновении легковушки и пассажирского автобуса в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Красноармейской в Брянске. 72-летний водитель на Chevrolet Niva при повороте налево с правого ряда столкнулся с автобусом «ЛИАЗ», который ехал по левой полосе.

66-летнюю пассажирку автобуса госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом пальца.

Полиция проводит проверку.