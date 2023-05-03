Байкер сломал ключицу на брянской трассе

31-летний мотоциклист сломал ключицу на трассе в в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 39 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Погарском районе произошло ДТП. 31-летний водитель мотоцикла BMW при подъезде к кольцевому движению не справился с управлением. Двухколёсный транспорт задел бордюрный камень и перевернулся.

Байкер сломал ключицу. После получения первой помощи его отпустили домой с назначением лечения.