Более 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе

Более 11 километров трассы «Комаричи-Лубошево» отремонтируют в Комаричском районе за два года. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошла трасса «Комаричи-Лубошево» в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приведёт в порядок 11,5 км магистрали за два года.

Так, специалисты заменят асфальт, отремонтируют водопропускные трубы, съезды и остановки, а также установят водосбросные лотки.

В населённом пункте Аркино рабочие установят пешеходное ограждение, а возле местной школы сделают искусственную неровность. Также на дороге появятся новые дорожные знаки и разметка.