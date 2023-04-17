Более полумиллиона рублей штрафов заплатили брянские водители за время операции «Должник». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Госавтоинспекция Брянской области вместе с судебными приставами провели операцию «Должник». Правоохранители останавливали водителей, забывших об оплате штрафов.

За время операции должники внесли в государственную казну более 500 тысяч рублей. 28 автомобилей приставы арестовали. Пять из них отправили на спецстоянку.