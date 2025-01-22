Более семи километров трассы «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области привели в порядок трассу Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Два подрядчика отремонтировали 7,7 километров трассы в Брянском и Дятьковском районах: от пересечения с улицей 50-й Армии в Бежицком районе Брянска в направлении Дятьково, в районе поворота к городу Фокино, а также от Дятьково в сторону границы с Калужской областью. Там заменили асфальт, укрепили обочины, сделали тротуары, установили пешеходные ограждения и новые светофоры.