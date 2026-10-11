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Мужчина погиб при нападении дрона в Стародубском округе

2026, 11 октября 10:20
Мужчина погиб при нападении дрона в Стародубском округе
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Мужчина погиб при нападении дрона в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 45 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе ВСУ атаковал деревню Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил житель. Мужчина умер в больнице.

Такое в посёлке Климово при нападении дрона были ранены две женщины. Пострадавшим оказали помощь.

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