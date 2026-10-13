Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда

2026, 13 октября 17:11

Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда стоимостью более 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Погарского района. У него пропал электровелосипед стоимостью более 70 тысяч рублей

В течение суток правоохранители выяснили, что к краже причастен 18-летний брянец. Ранее закон он не нарушал. Молодой человек пояснив, что «одолжил» велосипед у уснувшего на скамейке собственника, чтобы добраться до Почепа. А затем он спрятал транспортное средство на даче у родственников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Электровелосипед стражи порядка вернули законному владельцу.