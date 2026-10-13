Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда

2026, 13 октября 17:11
Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда
Источник фото

Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда стоимостью более 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Погарского района. У него пропал электровелосипед стоимостью более 70 тысяч рублей

В течение суток правоохранители выяснили, что к краже причастен 18-летний брянец. Ранее закон он не нарушал. Молодой человек пояснив, что «одолжил» велосипед у уснувшего на скамейке собственника, чтобы добраться до Почепа. А затем он спрятал транспортное средство на даче у родственников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Электровелосипед стражи порядка вернули законному владельцу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета»
13 октября 17:56
Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета»
Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове
13 октября 17:26
Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове
Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов
13 октября 17:06
Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16822) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2215) уголовное дело (2151) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)