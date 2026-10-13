Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета»

2026, 13 октября 17:56

Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

11 октября в городе Екатеринбурге прошёл всероссийский бал амбассадоров «Профессионалитета». Участие в нём приняли более 120 студентов из разных регионов. Брянскую область представили студенты Суражского промышленно-аграрного техникума Максим Гавриленко и Анастасия Прокопенко, а также их преподаватель Елена Якименко.

Все амбассадоры встретились за круглым столом, где обсудили будущее молодых специалистов, реализацию в профессии и строительство карьеры. Спикерами мероприятия стали советник Министра просвещения Российской Федерации Наталия Золотарева и генеральный директор компании «ОНЛАЙН» Ян Востриков.

После этого всех участников ждала атмосфера настоящего бала. Главными цветами вечера стали цвета государственного флага Российской Федерации.