Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета»

2026, 13 октября 17:56
Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета»
Источник фото

Брянские студенты поучаствовали во всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

11 октября в городе Екатеринбурге прошёл всероссийский бал амбассадоров «Профессионалитета». Участие в нём приняли более 120 студентов из разных регионов. Брянскую область представили студенты Суражского промышленно-аграрного техникума  Максим Гавриленко и Анастасия Прокопенко, а также их преподаватель Елена Якименко.

Все амбассадоры встретились за круглым столом, где обсудили будущее молодых специалистов, реализацию в профессии и строительство карьеры. Спикерами  мероприятия стали советник Министра просвещения Российской Федерации Наталия Золотарева и генеральный директор компании «ОНЛАЙН» Ян Востриков.

После этого всех участников ждала атмосфера настоящего бала. Главными цветами вечера стали цвета государственного флага Российской Федерации. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове
13 октября 17:26
Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове
Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда
13 октября 17:11
Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу электровелосипеда
Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов
13 октября 17:06
Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16822) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2215) уголовное дело (2151) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)