Более трёх тысяч километров обочин от снега очистили брянские дорожники

За минувшие сутки 255 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники работали в Брянской обалсти. Дорожные службы очистили 7619 километров проезжей части и 3386 километров обочин региональных и межмуниципальных магистралей. 3334 километров автодорог обработали от гололёда. На это потребовалось 4068 тонн песко-соляной смеси.

За сутки брянские дорожники очистили 3386 километров обочин от снега. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

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С беспилотниками на «ты» На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал