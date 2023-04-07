Брянские дорожники начали ремонтировать дороги горячим асфальтом

Брянские дорожники начали ремонтировать ямы на дорогах горячим асфальтом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Макаров.
Дороги горячим асфальтом в Брянске ремонтируют в рамках текущего содержания за счет городского бюджета.
«Первая партия смеси в количестве 20 тонн уже приобретена на заводе. Такого объема горячего асфальта хватит примерно на то, чтобы выполнить ямочный ремонт на площади около 150 квадратных метров. Сегодня работают на улицах Калинина, Строкина, Майской Стачки. Накануне ямы обработали фрезой, чтобы сегодня их заделать. Главная задача — успеть за смену выработать горячий асфальт», – отметил Александр Макаров.
Глава администрации добавил, что объем смеси для ремонта на выходные определят, когда станет известна площадь подготовленных вырубок.
«На основании этих данных дорожное управление закупит горячий асфальт. Предварительно — около 50 тонн. Максимальный объем работ дорожники выполнят в выходные дни, чтобы в будни минимизировать пробки в городе», – подчеркнул Александр Макаров.
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