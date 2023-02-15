Брянские дорожники заделали ямы на 10 улицах
За неделю дорожные рабочие залатали ямы на 10 улицах. Об этом сообщили в городской администрации.
С 1 января в Брянске дорожники привели в порядок около 1 500 квадратных метров дорожного полотна. На прошлой неделе ямы заделывали на улицах Куйбышева, 22 Съезда КПСС, Ульянова, Речной, Рылеева, Димитрова, Менжинского, Щербакова, Снежетьский Вал, съездах по проспекту Станке Димитрова. Объём точечного ремонта составил 240 квадратных метров.
Латают ямы с помощью рециклера. Такая временная мера позволяет дождаться запуска асфальтовых заводов и полноценного ремонта.
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