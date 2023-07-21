Брянские полицейские поймали 15 должников

Брянские полицейские за один день поймали 15 должников. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов провели операцию «Должник». Они останавливали транспорт, владельцы которого не оплатили штрафы.

За день инспекторы задержали 15 машин. Две из них отправили на специализированную стоянку. Правоохранители взыскали более 320 тысяч рублей штрафов.