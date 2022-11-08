Брянские следователи возбудили дело о ДТП с двумя детьми

В Брянске полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии с двумя пострадавшими девочками. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Напомним, ДТП произошло 3 ноября в районе дома № 44 по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска. 60-летний водитель на Hyundai Creta на переходе сбил двух 12-летних девочек. Дети попали в больницу с тяжёлыми травмами.

Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Полицейские ищут очевидцев ДТП. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят обратиться по телефонам 8 (4832) 67-03-61 или 63-11-30.