Брянский спикер обсудил безопасность на дорогах с начальником ГИБДД. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с начальником управления Госавтоинспекции региона Михаилом Будылиным. Они обсудили безопасности дорожного движения в регионе.

Михаил Будылин рассказал, что за последние 5 лет на 66% снизилось число смертельных аварий и на 70% сократилось количество ДТП с пьяными водителями. Также начальник областной Госавтоинспекции подчеркнул, что в праздничные дни стражи порядка будут в следить за безопасностью в усиленном режиме.

Валентин Суббот отметила эффективную работу сотрудников Госавтоинспекции в приграничных районах.