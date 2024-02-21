Брянский спикер обсудил безопасность на дорогах с начальником ГИБДД
Брянский спикер обсудил безопасность на дорогах с начальником ГИБДД. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с начальником управления Госавтоинспекции региона Михаилом Будылиным. Они обсудили безопасности дорожного движения в регионе.
Михаил Будылин рассказал, что за последние 5 лет на 66% снизилось число смертельных аварий и на 70% сократилось количество ДТП с пьяными водителями. Также начальник областной Госавтоинспекции подчеркнул, что в праздничные дни стражи порядка будут в следить за безопасностью в усиленном режиме.
Валентин Суббот отметила эффективную работу сотрудников Госавтоинспекции в приграничных районах.
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